Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главархив открыл онлайн-доступ к документам деятелей науки и искусства. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет о документах, которые были признаны уникальными. В оценке их духовной и исторической ценности помогали столичные студенты и школьники, отметил мэр.

"Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей – студентов и преподавателей Императорского Московского университета", – уточнил он в публикации.

Собянин напомнил, что проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" запустили осенью 2023 года. Его цель состоит в том, чтобы научить молодежь анализировать архивные сведения, объяснил мэр.

Он рассказал, что в конкурсе приняли участие свыше тысячи учеников 8–11-х классов и колледжей. Только 59 человек перешли на следующий этап и были допущены к изучению 1,5 тысячи личных дел выдающихся личностей. Реализация проекта будет продолжена в новом учебном году, резюмировал Собянин.

Ранее в столице стартовал второй этап акции "Московская фотолетопись". Главархив получил от москвичей около 17 тысяч материалов. Среди них оказались фото- и видеопленки из семейных архивов, в частности материалы с открытия "Лужников" и виды столицы конца прошлого века.

С согласия владельцев материалы используют на выставках, а также в виртуальном музее.

