Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам выезжать утром 1 ноября на зимней резине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам выезжать утром только на зимней резине, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В ночь на 1-е число в столице ожидаются дождь, снег и сильный ветер, а также понижение температуры ниже нуля. Поэтому использование летних шин в таких условиях может привести к ДТП.

"Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться метро для поездок", – уточнили в пресс-службе.

При этом владельцев авто призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее аналогичное предупреждение опубликовало столичное управление МЧС РФ. Там предупреждали, что в столице возможно усиление ветра до 21 метра в секунду, а также гололедица. Сотрудники ведомства рекомендовали во время парковки авто выбирать места вдали от деревьев.

