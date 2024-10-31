Москвичей предупредили об ухудшении погоды ночью и днем 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ожидается снег, переходящий в дождь, а также усиление порывов ветра до 21 метра в секунду с полуночи 1 ноября и до конца суток, предупредила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Кроме того, на дорогах местами ожидается гололедица. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а во время парковки выбирать места вдали от деревьев.

Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам 101 и 112, напомнили на портале мэра и правительства столицы.

Ожидается, что в пятницу, 1 ноября, на Москву обрушится североатлантический циклон "Мартина", который принесет в город около 50% месячной нормы осадков. Уже 4 ноября столицу накроет снегопад.

В целом в ноябре москвичей ожидают так называемые волны тепла со слякотной и сырой погодой, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, устойчивый снежный покров появится не раньше конца ноября – начала декабря. При этом временный начнет формироваться с 3–5 ноября. Однако после холодных и снежных выходных метеорологическая зима с метелями и снегопадами не наступит, добавил Тишковец.

