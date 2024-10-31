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Блинчатый лед образовался на реках Мурманской области благодаря гидрологическим и метеорологическим условиям на Кольском полуострове, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Ранее кадры необычного природного явления появились в соцсетях. Пользователи отмечали, что куски льда круглой формы, покрывающие всю поверхность водоема, были зафиксированы в конце октября на реке Титовке.

"У нас нет поста именно на Титовке. Но, как сообщают наши гидрологи, на реках Мурманской области началось ледообразование и такие виды льда могут появляться на реках", – объяснили специалисты.

По их словам, такое возможно при небольшой отрицательной температуре воздуха и воды. Однако чаще всего блинчатый лед появляется в открытом море.

Между тем североатлантический циклон "Мартина" обрушится на Москву в пятницу, 1 ноября. В столице за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, циклон придет в столичный регион, преодолев более тысячи километров. Его путь начнется с акватории Ботнического залива. Кроме того, эксперт рекомендовал жителей Москвы приготовиться к ухудшению погоды.