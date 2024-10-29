Синоптик Леус: "барические горки" ожидаются в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Барические горки" прогнозируются в столице на текущей неделе, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Вечером в среду, 30 октября, показатели атмосферного давления понизятся до 736 миллиметров ртутного столба.

"Давление будет то расти, то падать, меняясь до 10–12 миллиметров ртутного столба за сутки, а к пятнице опустится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 23–25 миллиметров ртутного столба ниже нормы", – говорится в телеграм-канале синоптика.

Такой показатель чуть выше, чем рекорд давления для 1 ноября, который зафиксировали в 2001 году – 720 миллиметров ртутного столба, резюмировал Леус.

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября. Причиной для этого стало усиление ветра – его порывы в течение суток могут достигать 15–17 метров в секунду.

