Постепенное похолодание ожидается в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На текущей неделе в Москве ожидается постепенное понижение температуры, которое приведет к заморозкам в первых числах ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во вторник, 29 октября, показатели температуры остановятся на 7–9 градусах, которые будут сопровождаться небольшим дождем.

Уже в ночь на 30-е число температура опустится до нуля, но днем воздух прогреется до 8 градусов. Синоптики также прогнозируют дождливую погоду.

Первые на текущей недели изменения ожидаются в четверг, 31 октября. Так, ночью и днем температура воздуха будет варьироваться от 4 до 6 градусов, временами также пройдут дожди.

Ближе к выходным ожидаются первые заморозки. В пятницу и субботу, 1 и 2 ноября, сохранится облачная погода. Ночью температура опустится до минус 3 градусов, а днем поднимется от 0 до 6. При этом осадки будут возможны как в виде дождя, так и снега.

О приходе зимы в Москву в выходные, 2–3 ноября, предупреждал и руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По словам метеоролога, в столице и области местами даже появятся сугробы, высота которых может достигнуть 3–5 сантиметров.

Снег, как отметил Шувалов, продолжится и 3 ноября. С этого дня дневная температура уже не будет подниматься выше нулевой отметки. Вместе с тем синоптик обратил внимание, что снежный покров в Москве и области ложится, как правило, во второй половине ноября. В связи с этим эксперт предположил, что выпавший снег, вероятнее всего, растает.