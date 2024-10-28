Синоптик Шувалов: зима придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зима придет в Москву в выходные, 2–3 ноября. Об этом рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, в первые три дня недели температура воздуха будет оставаться высокой, варьируясь от 4 до 10 градусов. Однако в четверг, 31 октября, усилится ветер и начнутся дожди, в пятницу, 1 ноября, резко похолодает до 2–7 градусов. На этом фоне дожди постепенно сменятся на мокрый снег.

Шувалов подчеркнул, что в Москве и Подмосковье местами даже появятся сугробы, высота которых может достигнуть 3–5 сантиметров. Кроме того, снег продолжится и 3 ноября. С этого дня дневная температура уже не будет подниматься выше нулевой отметки.

Вместе с тем синоптик обратил внимание, что снежный покров в Москве и области ложится, как правило, во второй половине ноября. В связи с этим эксперт предположил, что выпавший снег, вероятнее всего, растает.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 30 октября, в столице похолодает до нулевой отметки, а в Подмосковье температура опустится до минус 2 градусов. В это же время ожидается слабая гололедица. В четверг, 31 октября, на фоне осадков видимость в регионе ухудшится до 2–4 километров.