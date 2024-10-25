Синоптик Вильфанд: в России уменьшилась площадь, покрытая снегом

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Площадь, покрытая снегом, в России уменьшилась до 60% из-за теплой погоды на европейской территории страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик особенно отметил юг Западной Сибири – там температура воздуха составила 10 градусов тепла.

"Новосибирская, Омская, Томская области – там снега нет, поэтому даже площадь, покрытая снегом, уменьшилась примерно на несколько процентов", – отметил метеоролог в беседе с "Интерфаксом".

Вильфанд подчеркнул, что до сегодняшнего дня – 25 октября – почти две трети территории страны было покрыто снегом.

Так, в середине октября весь Дальний Восток, почти вся Сибирь и весь Северный Урал были покрыты снегом. Кроме того, он наблюдался и в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

В свою очередь, в Магадане из-за снегопада образовался транспортный коллапс. Там сотрудники МЧС помогали автомобилистам, а пожарные и спасатели выталкивали и буксировали машины из снежных заносов.

Москвичам же сюрприз в виде снега погода приготовит 31 октября. В последние выходные месяца придет небольшое похолодание, которое быстро сменится пасмурным, но теплым началом недели. Основное же действо развернется 30–31 октября.