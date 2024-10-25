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Климатический коллапс течений Атлантики может принести ливни и заморозки в Россию, передает телеканал Москва 24.

Ранее более 40 ученых предупредили Северную Европу о неминуемом катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. По их словам, изменение циркуляции океана будут иметь разрушительные и необратимые последствия для стран Северной Европы. Специалисты считают, что вместо мягкой европейской зимы арктическая стужа принесет за собой экстремальное похолодание. Кроме того, отголоски этого коллапса вполне могут дойти до европейской части России. Однако изменения не будут столь ощутимыми.

Доктор географических наук, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ имени М. В. Ломоносова Дарья Гущина рассказала, что для европейской части страны наличие снежного покрова и отрицательных температур считается нормальным явлением зимой.

"Если они будут несколько ниже, безусловно, это повлечет за собой какие-то последствия. По сравнению с тем, что в Европе зимой не бывает отрицательных температур и снежный покров не ложится, а при похолодании он появится, то вероятность заморозков, отрицательных температур, сильно отрицательных – она сильно повысится. Конечно, там эффект будет больше", – объяснила Гущина.

При этом, подчеркивают ученые, процесс изменения климата уже необратим. Примером тому можно назвать ураган "Милтон" в США или аномальный снегопад в сентябре в ЮАР. И такие климатические аномалии происходят все чаще, подчеркнули ученые.

В свою очередь, климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил Москве 24, что сейчас осадки становятся все интенсивнее.

"По статистики Росгидромета, если взять за 100% все осадки, выпадающие на нашей территории, то больший процент становится осадков жидких и меньший – твердых, снега", – сказал ученый, добавив, что число осадков увеличивается примерно на 2,2% каждое десятилетие.

Климатологи считают, что первый и самый сильный удар от климатического коллапса придется на север Европы. От похолодания больше всего пострадают Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия.

Тепло, которое несут воды Гольфстрима, Северо-Атлантического течения, Норвежского течения, перестанет поступать к Европе, пояснил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. По словам ученого, изменения климата в прошлом происходили буквально в течение нескольких лет, что очень опасно, ведь люди не сумеют адаптироваться к таким изменениям.

Однако в Южном полушарии изменения могут привести к еще большей жаре, добавили климатологи. Например, в районе Атлантического побережья США ожидается значительное повышение уровня моря.

"Уровень моря будет повышаться не только на Атлантическом побережье Северной Америки. Во всем мире повышается, на любом побережье. Современная скорость роста мирового океана примерно три с половиной миллиметра вод", – сказал доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Между тем климатологи утверждают, что эти изменения вряд ли произойдут в ближайшие годы. По прогнозам, последствия коллапса проявят себя не раньше следующего столетия.

В свою очередь, директор природоохранных программ "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов считает, что низкие температуры окажут влияние на большую часть СЗФО. В меньшей степени опасные явления затронут юг Урала, Запад и часть Восточной Сибири. С его слов, из-за климатических изменений все географические зоны сместятся на север – через пару лет на месте южной тайги может появиться лесостепь.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, нагревавшее планету явление Эль-Ниньо завершилось и перешло в нейтральную фазу. По словам синоптика, с вероятностью более 80% в декабре начнется холодная фаза. Он также отметил, что 2024 год для Земли может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.