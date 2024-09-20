Эколог Лакустова: природные катаклизмы стали следствием глобального потепления

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Глобальное потепление может привести к аномальной жаре, похолоданию, потопам, бурям, ураганам, лесным пожарам и другим природным катаклизмам, рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда "Зеленая миссия" Ольга Лакустова в беседе с Life.ru.

Эколог заявила, что средняя температура на планете растет уже 150 лет. За это время Земля потеплела на 1,1 градуса, данный показатель продолжает увеличиваться. Таяние арктических льдов, сокращение глубоководных течений, переносящих тепло, и повышение уровня мирового океана приводят к сбоям в работе климатической системы.

"Даже на территории Москвы и Московской области мы уже отмечаем аномальные температуры и можем видеть, как начинает меняться растительность – луговые травы постепенно начинают уступать место степным", – сообщила Лакустова.

Она подчеркнула, что замедлить скорость глобального потепления можно. Для этого нужно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Работы в этом направлении обойдутся властям гораздо дешевле, чем ликвидация последствий стихийных бедствий. Еще один способ спасти планету – "голубые фермы" с морскими водорослями, которые поглощают в 100 раз больше выбросов, чем деревья.

"Данное направление уже набирает популярность во всем мире, а Россия обладает для этого огромными ресурсами благодаря протяженной прибрежной территории", – заключила эксперт.

Между тем эколог Ольга Финсун назвала экопривычки, которые стоит ввести в повседневную жизнь. Она посоветовала закрывать кран во время мытья посуды для экономии водных ресурсов на планете и перейти на листовой чай вместо пакетированного, чтобы сделать окружающую среду чище.