Качество московского воздуха улучшилось в августе 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Качество московского воздуха в августе этого года оказалось лучше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Показатели улучшились, несмотря на преобладание сухой и солнечной погоды, а также слабых условий рассеивания по ночам. Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в августе среднемесячные концентрации примесей были на низком уровне и не превысили гигиенических нормативов.

При сравнении с прошлогодним августом концентрации оксида углерода уменьшились на 9%, оксида азота – на 13%, диоксида азота – на 7%, взвешенных веществ РМ10 – на 10%, уточнили в пресс-службе.

Также в департаменте подчеркнули, что осадков выпало чуть меньше половины нормы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Мосэкомониторинга каждый день почти 200 тысяч раз берут на пробу воздух в разных местах Москвы. Специальные приборы могут определять в атмосфере более 100 различных веществ.

Специалисты в круглосуточном режиме получают сведения о качестве воздуха и содержании в нем загрязняющих веществ. Экспресс-анализ в лаборатории позволяет получить сведения по 11 параметрам.