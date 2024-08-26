"Безопасный город": москвичам рассказали о работе Мосэкомониторинга

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26 августа, 21:30

Город

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Ежедневно специалисты Мосэкомониторинга почти 200 тысяч раз берут на пробу воздух в разных местах столицы. Специальные приборы могут определять содержание в атмосфере больше 100 разных веществ.

Сотрудники Мосэкомониторинга в круглосуточном режиме получают данные о качестве воздуха и содержании в нем загрязняющих веществ. Экспресс-анализ в лаборатории позволяет получить сведения по 11 параметрам. Приборы улавливают даже микрочастицы пыли, которые в несколько раз тоньше человеческого волоса.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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