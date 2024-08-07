Депутат МГД Гусева поддержала проведение экосубботника возле прудов в Южном Бутове

Фото: Арина Строилова

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева пришла поддержать эковолонтеров и участников молодежной палаты района Южное Бутово в благоустройстве прибрежной зоны Черневского пруда, пишет Агентство "Москва".

"Замечательно, что ребята заботятся о природе и беспокоятся о том, чтобы территория возле прудов была очищена от мусора. Совместными усилиями удастся сохранить природу и красоту нашего района. То, что вы делаете, достойно уважения", – сказала Гусева.

Ранее она обсудила с эковолонтерами очистку водоемов в Южном Бутове. По мнению Гусевой, забота об экологии должна стать приоритетом для каждого жителя района.

"Важно проводить регулярные акции по очистке водоемов и приводить в порядок береговые полосы", – добавила депутат.



Ранее волонтеры уже провели "Экодесант" на юго-западе Москвы. В рамках мероприятия субботник прошел в лесопарковой зоне в Обручевском районе у реки Самородинки, правого притока Очаковки. По словам местных жителей, здесь много отдыхающих летом, однако далеко не все убирают за собой.

