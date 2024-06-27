Фигуристка Ирина Слуцкая провела подводную проверку состояния дна Мазиловского пруда

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Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая организовала погружение членов подводного клуба "Зеленая черепаха" на дно Мазиловского пруда для проверки состояния дна, передает Агентство "Москва".

"Мы должны исследовать дно, для того чтобы понять, что здесь происходит. Вопросы экологии крайне важны. Это одно из самых важных направлений. Нужно за всем следить, все благоустраивать. Каждому из нас хочется жить в красивом, чистом месте, рядом с красивыми, ухоженными оазисами, куда можно прийти и отдохнуть, позаниматься спортом", – сказала Слуцкая.

Организаторами мероприятия вместе с участниками дайвинг-клуба "Зеленая черепаха" также выступили Московский морской центр ДОСААФ России и учебно-методический центр Военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания МПГУ.

В рамках события был обнаружен ряд интересных объектов, которые могут иметь научную ценность. Все находки будут переданы для изучения историкам.

Для участников мероприятия была организована лекция археолога Александра Бутенко на тему "История Мазиловского пруда и методы подводной археологии и экологии водоемов".

Ранее сообщалось, что в Южном административном округе Москвы началась комплексная реабилитация Изютинского пруда. На дне водоема накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. Работы по улучшению ситуации планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.

