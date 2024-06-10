10 июня, 12:21Город
Реабилитация Верхнего Салтыковского пруда стартовала в Северном Бутове
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Северном Бутове стартовала реабилитация Верхнего Салтыковского пруда. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В ходе реабилитации специалисты извлекут иловые отложения объемом более 325 кубометров, обновят береговую полосу протяженностью свыше 140 метров и создадут зону биоплато более чем с 1,8 тысячи растений.
Реабилитацию пруда планируют завершить в четвертом квартале текущего года. Всего в Москве в 2024 году планируют реабилитировать более 20 прудов.
Ранее в Гольянове начали приводить в порядок Красноярские пруды. По данным специалистов, там скопилось более 1,6 тысячи кубометров иловых отложений. Работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.
Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов