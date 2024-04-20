В парке "Сокольники" началась реабилитация пяти Оленьих прудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном парке "Сокольники" началась реабилитация пяти Оленьих прудов, рассказал заммэра Петр Бирюков. По его словам, работы должны быть закончены в последнем квартале текущего года.

"Эти водоемы на протяжении многих лет являются любимым местом отдыха местных жителей и посетителей парка. Но в последние годы на дне прудов образовались иловые отложения, которые уменьшили их глубину и привели к активному цветению водорослей", – объяснил он.

Работы проведут на площади в 2,9 гектара. Водоемы очистят от ила, приведут в порядок береговые зоны, обновят конструкции, длина которых свыше 1,7 километра, и отремонтируют водосбросные сооружения, уточнил Бирюков.

Он рассказал, что всего планируется извлечь более 1,8 тысячи кубометров иловых отложений. Также здесь появятся 15 зон биоплато площадью более 1,5 тысячи "квадратов".

Бирюков подчеркнул, что обследование столичных водоемов осуществляется на регулярной основе. Если обнаруживаются проблемы, проводятся реабилитационные работы.

Ранее в парке "Серебряный бор" специалисты начали работы по благоустройству пляжа и комфортных зон отдыха у воды перед началом летнего сезона.

На территории установят лавочки, урны, шезлонги, душевые кабины, сделают площадки для отдыха семей, детские и спортивные зоны, а также обновят оснащение пикниковых зон.

