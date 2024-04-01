Специалисты не выявили угрозы подтопления в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Угрозы подтопления в Москве из-за весеннего половодья в настоящий момент не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды внимательно следят за состоянием водоемов и их берегов в сезон весеннего половодья", – добавили там.

По данным пресс-службы, сотрудники ведомства уже провели 68 проверочных мероприятий на территории общей площадью более 772 тысяч квадратных метров. В первую очередь осматривались водные объекты с повышенным риском подтопления.

Для того чтобы талые воды могли без препятствий уходить, важно содержать реки в чистоте, напомнили в департаменте. На некоторых территориях нашли мусор, ветки, сухостой и упавшие деревья. Специалисты уже приняли меры для их устранения и провели разъяснительную работу с ответственными организациями.

"Противопаводковые мероприятия департамента природопользования продлятся до 30 апреля, предстоит еще 105 проверок", – добавили там.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что на территории региона могут пройти весенние паводки из-за рекордного количества выпавшего снега. Под угрозой все русла рек и находящиеся в низинах населенные пункты. 26 марта заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что в столичном регионе из-за установления положительной температуры воздуха началось половодье.