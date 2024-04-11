Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Около тысячи знаков безопасности обновят на 270 столичных водоемах до конца апреля для предупреждения несчастных случаев перед началом летнего сезона. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Как сказано в сообщении, специалисты ГУП "Мосводосток" поменяют зимние информационные щиты "Выход на лед запрещен!" на летние "Купаться запрещено!". При этом с открытием купального сезона будут установлены знаки "Место купания".

В комплексе городского хозяйства уточнили, что места и количество размещенных знаков подбираются так, чтобы люди смогли их увидеть с любой точки берега. По информации пресс-службы, замену информационных щитов произведут на Патриарших и Чистых прудах (по 4 знака), на Царицынских прудах (55), на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах (по 30).

Ранее стало известно, что специалисты продолжают приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства в Москве. Рабочие промывают детские и спортивные площадки. При необходимости ремонтируют и красят конструкции. Специалисты приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.

