Монумент Победы на Поклонной горе промоют после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во вторник, 9 апреля, специалисты комплекса городского хозяйства промоют Монумент Победы на Поклонной горе в рамках месячника по благоустройству. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

"Работы займут около восьми часов, их выполнит бригада из 10 человек с привлечением спецтехники – поливомоечных машин и гидровышки", – уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что Монумент Победы достаточно высокий и имеет сложный рельеф, из-за чего многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Бирюков рассказал, что сначала специалисты нанесут на объект специальный состав, после которого его тщательно промоют водой. Он добавил, что работники постоянно контролируют состояние памятника и проводят ежедневные осмотры.

"Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга", – пояснил Бирюков.

Как подчеркнул глава комплекса городского хозяйства, у Монумента Победы аэродинамическая неустойчивость из-за его сложной композиции. Чтобы предотвратить колебания от воздействия ветра, объект оснастили системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники.

Ранее Бирюков рассказал, что до конца апреля специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи столичных памятников и монументов. По его словам, все промывные мероприятия проводят только при плюсовой температуре, а каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния. Заммэра также заверил, что все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.