В столице промоют более 1,1 тысячи памятников до конца апреля

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 1,1 тысячи столичных памятников и монументов промоют специалисты комплекса городского хозяйства в апреле, сообщил заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

Как отметил вице-мэр, работы пройдут в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля. Все промывные мероприятия проводят только при плюсовой температуре, а каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния.

Для работы на крупных объектах специалисты собираются использовать автогидроподъемники и поливомоечные машины.

По словам Бирюкова, титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Сначала рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают.

Заммэра также заверил, что все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.

Сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще – каждые две недели.

Между тем специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке дорог и тротуаров специальным шампунем. По данным комплекса, в местах, недоступных для техники, промывать вручную будут комплексные бригады работников коммунальных служб. Сначала промывка проводится спецсредством, а потом – обычной водой. Указывается, что моющее средство безопасно, не содержит кислот и щелочей, а также разлагается в почве.