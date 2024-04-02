Более тысячи пешеходных переходов промоют в столице до конца апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше тысячи подземных и остекленных надземных пешеходных переходов в Москве промоют после зимы специалисты столичного комплекса городского хозяйства. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, работы пройдут в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля. Он уточнил, что всего специалисты отчистят 1 075 объектов.

Отмечается, что каждое сооружение промоют по определенной технологии с использованием спецтехники. Подземные переходы сначала очистят вручную, затем промоют с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. А при необходимости отдельные элементы отремонтируют и покрасят.

В работе с надземными переходами работники будут использовать автовышки. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство, после чего смоют его водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Кроме того, в Москве продолжаются работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля специалисты столичного комплекса городского хозяйства приведут в порядок около двух тысяч объектов, среди которых мосты, тоннели, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Ранее Бирюков сообщил о старте работ по промывке фасадов и цоколей зданий в столице. По его словам, сперва специалисты проводят промывку после зимы зданий, расположенных на центральных улицах и вылетных магистралях. Для этого задействовали порядка 800 человек и более 100 автовышек. При этом процедура промывки каждого здания зависит от степени загрязненности.