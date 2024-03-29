Свыше 100 транспортных тоннелей промоют в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы проведут в рамках месячника по благоустройству (комплекса мероприятий, включающих в себя уборку и ремонт. – Прим. ред.), который стартует в столице 1 апреля, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Промоем 100 тоннелей, в числе которых Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельный комплексы", – прокомментировал Бирюков.

По словам заммэра, во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта. Все мероприятия по промывке тоннелей завершат до конца апреля.

Бирюков рассказал, что с помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоют парапеты и стены инженерных сооружений. Специалисты очистят дренажные системы, приведут в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

Промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22:00 до 06:00 или в выходные дни, заключил заммэра.

Ранее Бородинский мост промыли после зимы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечные машины.