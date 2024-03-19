19 марта, 11:10Город
В Москве промыли Новоспасский причал после зимы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Столичные коммунальщики промыли Новоспасский причал на Краснохолмской набережной после зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы. В работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику. Всего к навигации подготовим 44 причала", – говорится в публикации.
Ранее глава столичного комитета по ценовой политике в строительстве Иван Щербаков сообщил, что причал Сити-Центральный на Пресненской набережной капитально отремонтируют.
Он уточнил, что дно вдоль причала укрепят, а в подсобных помещениях сделают ремонт.
В Москве отремонтируют причал на Пресненской набережной
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