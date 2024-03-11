Контроль за причалами и набережными Москвы усилили перед весенним половодьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Контроль за тоннелями, причалами и набережными усилили в Москве перед весенним половодьем. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. В настоящее время проводим проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети", – сказал он.

Как уточнил заммэра, особое внимание отводится причалам, набережным и подземным переходам. В пример Бирюков привел Филевскую набережную в районе причала Фили, Краснопресненскую набережную около причала Международная выставка и подземный тоннель "Выставочный".

По словам заммэра, специалисты круглосуточно мониторят объекты, контролируют показания мерных реек для определения уровня воды. Столичные профильные службы на постоянной основе обмениваются сведениями о начале половодья.

Ранее Бирюков рассказал, что городские коммунальные системы в период праздничных выходных, с 7 по 10 марта, работали штатно. Специалисты из комплекса городского хозяйства осуществляли круглосуточное дежурство на различных предприятиях и организациях по содержанию систем жизнеобеспечения. Всего на дежурстве, уточнил Бирюков, были 1,5 тысячи человек.



Подмосковные службы начали готовиться к весеннему половодью