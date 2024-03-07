В Москве ввели регламент работы городских служб в период весеннего половодья

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья утвердили в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что начало половодья в регионе, как правило, происходит в конце марта – начале апреля. Мероприятия по подготовке к этому уже начались. Так, специалисты комплекса городского хозяйства организовали мониторинг снегозапасов и приступили к подготовке водохранилищ, гидроузлов, станций водоподготовки, сооружений канализации.

Вице-мэр добавил, что для организации совместных мероприятий был утвержден регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост", заключены соглашения с департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и Главным управлением МЧС России по столице.

"В документах закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", – сказал Бирюков.

По его словам, это поможет организациям синхронизировать работу, пройдя данный период без нештатных ситуаций. Из нового регламента следует, что ФГБУ "Канал имени Москвы" должно проводить пропуск талых вод в черте города с учетом всего бокового притока путем открытия Карамышевской и Перервинской плотин.

Вместе с тем Бирюков напомнил, что основой водоснабжения столицы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской.

Накануне стало известно, что в городе усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья. Бирюков добавил, что на усиленный режим работы переведены сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны.

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