Собянин: система ПВО отразила атаку еще 17 БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны нейтрализовали еще 17 беспилотников, которые направлялись к Москве в среду, 28 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще 30 дронов, которые летели на Москву. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 47.

На фоне этого временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

