Около 200 квартир повреждено при атаке БПЛА в Брянске

Фото: MAX/"Егор Ковальчук"

Порядка 200 квартир повреждено в Брянске в результате атаки БПЛА в ночь на 27 октября. Об этом сообщил губернатор области Егор Ковальчук в MAX.

По его словам, треть из поврежденных квартир уже обследована комиссией. Работа продолжится для оценки ущерба.

"В зависимости от вида повреждений и от того, общедомовое это имущество или частное, будет выплачена денежная компенсация либо проведен ремонт", – говорится в сообщении.

Всего в областном центре повреждены три многоквартирных дома и 11 машин. Ковальчук распорядился завершить работы по закрытию теплового контура в трех поврежденных зданиях к вечеру 27 октября. Устранение последствий атаки осуществляется силами 11 строительных организаций, волонтеров и неравнодушных граждан.

Ранее сообщалось, что в Бежицком районе города мужчина погиб, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом. Позже число погибших из-за взрывных устройств выросло до двух.

До этого украинский беспилотник атаковал мужчину, который ехал на электросамокате в селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений мирный житель скончался на месте.

