Аэропорт Внуково вновь не принимает и не отправляет рейсы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Внуково вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

Ранее ограничения действовали сразу в трех аэропортах Московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковском. Позднее в Жуковском их сняли, а Внуково и Домодедово продолжили обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Теперь Внуково снова не принимает и не отправляет самолеты. Информация о сроках действия новых ограничений не приводится.

Сбои в работе московских аэропортов начались в ночь на 29 октября на фоне атаки украинских беспилотников на столицу. Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 57 БПЛА.