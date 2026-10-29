00:12Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 10 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны сбили еще десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Сведения о возможных последствиях атаки не приводятся.
Ранее мэр столицы сообщал об уничтожении 47 беспилотников. Таким образом, общее число сбитых аппаратов достигло 57.
На фоне атаки Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах Московского региона. Меры затронули Внуково, Домодедово и Жуковский.