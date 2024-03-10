Работы по ворошению снега для ускорения его таяния организованы в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по ворошению снега для ускорения его таяния повсеместно организовали в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что продолжаются работы по уборке снега с газонов, погрузке и вывозу снежных валов, которые сформировались в период обильных снегопадов.

Кроме того, бригады Мосводостока очищают водоприемные колодцы от наледи и снежной шуги для беспрепятственного пропуска талых вод.

По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, снег начнет интенсивнее таять после середины марта. Синоптик считает, что для более быстрого таяния снега нужно, чтобы среднесуточная температура была не меньше 1 градуса, это возможно только после 15 марта.

Также столичных водителей призвали не торопиться менять зимние шины на летние с приходом весны. В ЦОДД уточнили, что переходить на летнюю резину во избежание аварий стоит лишь тогда, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов.

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