Снег начнет интенсивнее таять в Москве после 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снег начнет интенсивнее таять после середины марта. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

С ее слов, снежный покров в городе потерял "товарный" вид, но его еще много. На климатической станции ВДНХ утром 9 марта была зафиксирована высота сугробов в 50 сантиметров, отметила она.

Синоптик считает, что для более быстрого таяния снега нужно, чтобы среднесуточная температура была не меньше 1 градуса. Это возможно только после 15 марта, уточнила Позднякова. Эксперт добавила, что в 20-х числах месяца высота сугробов должна приблизиться к своей климатической норме – 16–23 сантиметра.

Ранее сообщалось, что март 2024 года может стать одним из самых сухих в XXI веке. По данным синоптиков, уже наблюдается обещанный дефицит осадков. К концу второй декады может выпасть около 2–7 миллиметров осадков, однако это составит не более 20% от нормы.

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