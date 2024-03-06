Гололедица сохранится на столичных дорогах до 10 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 16:00 10 марта из-за гололедицы. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра России.

"На дорогах местами гололедица", – сказано в сообщении.

До этого предупреждение действовало до 06:00 7 марта.

Ранее водителям Москвы посоветовали не торопиться менять зимние шины на летние с приходом весны. По информации ЦОДД, плюсовая температура еще не устойчива: рано утром и ближе к вечеру термометры могут показывать ниже 0 градусов. В пресс-службе уточнили, что переходить на летнюю резину стоит лишь тогда, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Также специалисты призвали мотоциклистов пока не выезжать на автомобильные дороги.



Синоптики пообещали мороз до -12 градусов в Москве в ночь на 7 марта