Предупреждение о гололедице в Москве продлили до утра 7 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Желтый уровень погодной опасности снова продлили в столичном регионе из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 06:00 четверга, 7 марта. До этого предупреждение действовало до 22:00 6 марта.

Пешеходов просили быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Зимние морозы пришли в столичный регион в ночь на среду, 6 марта. Установившаяся температура больше характерна для января.

На опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра застыл на отметке минус 9,3 градуса, что на 3 градуса ниже климатической нормы. В Подмосковье холоднее всего было в Электростали – минус 13,6 градуса, в Клину – минус 14,1 градуса, Толстопальцево – минус 15,1 градуса.

При этом жителей столицы предупреждают, что ночь на четверг, 7 марта, станет самой холодной на текущей неделе.

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно, воздух охладится до минус 10–15 градусов, местами ожидается температура до минус 18 градусов. Однако в полдень будет от минус 4 до 1 градуса. В результате средний фон температур окажется на 3–5 градусов ниже нормы.



Ночь на 7 марта может стать самой холодной на неделе в Москве