Москвичам пообещали оттепель не раньше 9 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель придет в столицу не раньше 9 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, в столице уже третий день держится оттепель. В воскресенье, 3 марта, она достигла максимума. Воздух в столице прогрелся почти до 7 градусов – всего на 2 градуса ниже абсолютного максимума для этого дня. Как напомнила синоптик, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году и составил ровно 10 градусов тепла.

Однако уже с понедельника температурный фон начнет понижаться. Самыми холодными на неделе станут среда и четверг – в эти дни температура не превысит нуля градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о январских морозах, которые придут в столицу в ночь с 3 на 4 марта. Столбики термометра опустятся на 6–9 градусов ниже нормы, что соответствует климатической норме середины зимы.