Москвичей предупредили о январских морозах в ночь с 3 на 4 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь с 3 на 4 марта в Москве ожидаются локальные январские морозы. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 3 марта столбики термометра в Подмосковье опустились на 6–9 градусов ниже нормы, что соответствует климатической норме середины зимы.

"В условиях антициклональной ясной погоды в Подмосковье холоднее всего было на юге – в Серебряных Прудах минус 14,8 градуса. Морозно было в Луховицах (минус 13,4 градуса), Зарайске (минус 12,8 градуса), Черустях (минус 11,6 градуса)", – сообщил синоптик.

Кроме того, продолжил он, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 4,6 градуса. На Балчуге было 2,6 градуса мороза, в Тушино – минус 5,1 градуса, а в Бутово – минус 7,2 градуса.

В воскресенье, 3 марта, в Москве ожидается солнечная и сухая погода. Столбики термометра покажут минус 13–2 градуса. Ветер будет дуть с порывами 2–3 метра в секунду, иногда их скорость может достигать 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Как уточнил синоптик Александр Ильин, волна похолодания вернется в столицу уже в начале второй недели марта. С его слов, 5 марта температура воздуха будет переходить через ноль к отрицательным показателям на термометре во второй половине дня.

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