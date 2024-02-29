Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Температура воздуха в Москве в начале марта окажется выше нормы. Об этом в беседе с RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве температура – от -1 до 1 градуса ночью, дневная температура – от 2 до 5 градусов. В общем-то это и есть предощущение весны", – сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, позже температура будет понижаться. Это объясняется тем, что с субботы, с 2 марта, в столице будет преобладать южный ветер с юго-востока. В дальнейшем погоду будет определять антициклон с областью высокого давления.

В субботу в городе днем ожидается от 1 до 2 градусов тепла, ночью температура окажется отрицательной. В воскресенье, 3 марта, днем воздух остынет до -1 градуса, ночью – до -8…-5 градусов.

Между тем в Крыму в начале марта ожидается весенняя погода. По словам Вильфанда, столбики термометров там поднимутся до 18 градусов тепла. В Краснодарском крае воздух прогреется до 12…14 градусов, на побережье Сочи – до 15…16 градусов тепла.

До этого стало известно, что первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.



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