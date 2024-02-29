Первый месяц весны в Москве обещает быть относительно теплым и сухим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим, сообщается на сайте "Метеовести".

Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.

В столице средняя климатическая температура ночью составит 5,6 градуса ниже нуля, а днем уже 1,5 градуса со знаком плюс. Норма осадков – 39 миллиметров.

В целом в Центральной России сохранятся основные черты зимы, отмечают синоптики. Из-за увеличения притока солнечной радиации температура начнет быстро повышаться, при этом погода прогнозируется очень изменчивая: интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями, снегопадами и метелями.

27 февраля на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 4,2 градуса тепла. Тогда Москва тоже обновила температурный максимум зимы. Однако, отмечал Леус, эти показатели далеки от суточного рекорда. Для 27 февраля – это 8,4 градуса, которые были зафиксированы в 1989 году.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в воскресенье, 3 марта, температура воздуха в столице может подняться до 5 градусов. По его словам, в первые выходные весны осадков в городе не ожидается.

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