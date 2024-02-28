Синоптик заявил об аномальной погоде в Архангельской и Мурманской областях

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Снег и температура выше нормы ожидаются на севере Архангельской, Мурманской областей и в Ненецком автономном округе. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с RT.

Синоптик объяснил, в указанных регионах остатки атлантических циклонов будут проникать дальше на восток. В выходные, 2 и 3 марта, будет тепло на окраине западной периферии этого антициклона, добавил специалист.

Также Шувалов отметил Псковскую область, где ожидается от 4 до 9 градусов тепла, и Калининградскую область с плюс 10–12 градусами. Теплый воздух выходит на западную часть, добавил эксперт.

С его слов, в районе Оренбурга находится центр антициклона, гребни которого распространяются вплоть до западной границы. Однако, продолжил синоптик, в целом ситуация меняться не будет. Почти нигде на европейской территории России не будет сильных осадков, ожидается стабильная погода, подчеркнул Шувалов.

Ранее Шувалов рассказал, что в Москве 3 марта воздух может прогреться до плюс 5 градусов. Он уточнил, что в первые дни весны осадков не ожидается, а температура воздуха будет на 2–4 градуса выше нормы.

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