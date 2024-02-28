Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 21:00 субботы, 2 марта. Причиной стала гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

До этого желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлевали до 22:00 28 февраля. Изначально он был введен до 11:00 28 февраля.

Ранее столица обновила температурный максимум зимы. 27 февраля на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 4,2 градуса тепла. До этого в лидерах было 20 декабря 2023 года, когда температура воздуха была на 0,1 градуса ниже.

Вместе с тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в воскресенье, 3 марта, температура воздуха в столице может подняться до 5 градусов. По его словам, в первые выходные весны осадков в городе не ожидается. Температура воздуха окажется на 2–4 градуса выше нормы.

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