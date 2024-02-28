28 февраля может стать самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Среда, 28 февраля, может стать самым теплым днем в столице с начала зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, 28 февраля будет тепло и солнечно, температура воздуха может обновить максимум зимы. Он рассказал, что погоду в Москве продолжит определять периферия циклона. Ожидается переменная облачность без осадков, местами на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица, написал синоптик.

По его информации, температура 28 февраля будет колебаться от 3 до 5 градусов. Он также добавил, что 27 февраля в Москве был самым теплым днем с начала весны, воздух прогрелся до 4,2 градуса.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе в столице не предвидится снегопадов. До 29 февраля в городе ночью прогнозируется от -3 до -5 градусов, днем столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов. По его словам, в последний день календарной зимы может пойти слабый снег.

При этом Шувалов пообещал потепление 1 марта. Ночью температура повысится до нулевых значений, а днем будет от 1 до 4 градусов тепла.

"Утро": 3 градуса ожидается в столице 28 февраля