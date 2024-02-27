Москвичам рассказали о приближении весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва маленькими шажками приближается к весне, сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

Он рассказал, что на текущей неделе погода в столице будет "невыразительной" – не предвидится ни снегопадов, ни солнца. До четверга в ночное время суток ожидается от -3 до -5 градусов градусов, а днем столбики термометров покажут 0… 2 градуса. Есть вероятность слабого снега в последний день календарной зимы.

При этом синоптик пообещал, что 1 марта в столице потеплеет. Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне 1–3, 2–4 градусов тепла.

"То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне", – отметил Шувалов.

Он добавил, что солнце покажется в среду. В остальное время небо столицы будет закрыто облаками. Синоптик также напомнил, что погода в Москве дважды перевыполнила норму по снегопадам, поэтому ждать, что снег на улицах быстро растает, не стоит. По словам специалиста, на это понадобится не меньше месяца.

Ранее сообщалось, что самым солнечным днем текущего месяца в Москве станет 28 февраля. Конец февраля и начало марта в целом будут теплыми, поэтому столбики термометров будут соответствовать показателям середины марта.

Однако самая холодная ночь ожидается также в среду, 28 февраля. Тогда температура опустится до минус 6 градусов. В следующую ночь прогнозируется до минус 4 градусов, а 1 и 2 марта – около минус 5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что сугробы в Москве не будут таять до начала апреля, а сам март в столице ожидается снежным. В ближайшую неделю, уточнил синоптик, количество снега уменьшится из-за ветреной погоды, однако его основная масса останется.



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