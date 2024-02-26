Сугробы в Москве не будут таять до апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные сугробы не будут таять до начала апреля, март в городе ожидается снежным, прогнозируются снегопады. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в данный момент высота сугробов составляет 62 сантиметра, что выше обычных значений. В ближайшую неделю, продолжил синоптик, количество снега уменьшится из-за ветреной погоды, однако основная масса снежного покрова останется.

Ранее синоптики пообещали москвичам теплую погоду в первую неделю марта. По их данным, температура днем 1 марта будет в пределах от 0 до 3 градусов, ночью может падать до 0 – минус 3 градусов.

Эксперты отметили, что на первых мартовских выходных прогнозируется переменная облачность, поверхность земли будет прогреваться днем до 3 градусов, а ночью воздух будет охлаждаться до -4 градусов. Более того, до конца первой декады марта серьезных похолоданий не ожидается, а температура будет на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Теплая погода ожидается в ближайшие дни в столице