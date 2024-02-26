Синоптик призвал не ждать теплого марта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать теплого марта. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Синоптик объяснил, что теплый воздух будет охлаждаться из-за обильного снежного покрова – его высота составляет рекордные 62 сантиметра.

"Никогда за весь период наблюдения не было еще таких сугробов. До вчерашнего дня, например, максимальная высота снега составляла 60 сантиметров и наблюдалась аж в 1902 году – 122 года тому назад. Вчера она составляла 62 сантиметра. Сегодня тоже 62 сантиметра высота снега. Рекордное значение было в 1960 году – 63 сантиметра", – напомнил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первые дни весны температура воздуха в столице превысит норму на 3–4 градуса. В ночь на 29 февраля в столице ожидается 2–4 градуса мороза, днем – 1–3 градуса тепла. 1, 2 и 3 марта погода будет примерно одинаковая: ночами – от -5 до -1 градуса, а в дневные часы – 1–3 градуса выше нуля.

По данным Гидрометцентра РФ, приход весеннего тепла может задержаться в тех регионах России, где лежат высокие сугробы. Когда снежного покрова нет, солнечные лучи хорошо прогревают землю. Это тепло в свою очередь затем передается в воздух. Однако присутствие сугробов замедляет соответствующие процессы.

"Атмосфера": -2 градуса ожидается в Москве вечером 26 февраля