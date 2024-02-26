Вильфанд пообещал москвичам теплое начало весны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первые дни весны температура воздуха в столице превысит норму на 3–4 градуса, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 29 февраля в столице ожидается 2–4 градуса мороза, днем – 1–3 градуса тепла. 1, 2 и 3 марта погода будет примерно одинаковая: ночами – от -5 до -1 градуса, а в дневные часы –1–3 градуса выше нуля.

"Можно назвать это предчувствием весны, но, поскольку высота снега большая, весна воспринимается с трудом", – сказал синоптик.

В течение всей недели будет проглядывать солнце. При этом ждать теплого месяца москвичам не стоит. Кроме того, высота снега сейчас экстремальная, и даже если температура будет преимущественно около нормы, это не значит, что уже не будет 10-градусных морозов.

Также метеоролог предупредил о гололедице, местами – сильной. При этом осадков до четверга, 29 февраля, в Москве не прогнозируется.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что приход весеннего тепла может задержаться в тех регионах России, где лежат высокие сугробы. Когда снежного покрова нет, солнечные лучи хорошо прогревают землю. Это тепло в свою очередь затем передается в воздух. Однако присутствие сугробов замедляет соответствующие процессы из-за того, что снег обладает высокой отражательной способностью.



В столице ожидается 0 градусов 26 февраля