Вильфанд заявил, что действие явления Эль-Ниньо прекратится в апреле

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Явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекратится в апреле, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, температуры воды на востоке Тихого океана будут понижаться до нормы и во второй половине года с вероятностью 60% наступит фаза Ла-Нинья, то есть "холодная" фаза океанских течений.

Ранее СМИ сообщали, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений из-за явления Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. По словам синоптиков, уже в июне столбики термометров будут на семь градусов выше, чем климатическая норма.

При этом климатолог Алексей Кокорин заявил, что явление Эль-Ниньо не способно повлиять на летнюю температуру в Москве. По его данным, оно может оказать влияние на Индонезию, Юго-Восточную Азию, Перу, Калифорнию и Эфиопию. При этом в основном будет затронута не температура, а режим выпадения осадков, объяснил эксперт.

Вильфанд отмечал, что прошедший год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в мире. Каждый месяц 2023 года был теплее, чем соответствующий месяц за весь период наблюдений, ведущихся с 1891 года, заметил он.

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