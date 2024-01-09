Климатолог назвал условия, из-за которых 2024 год может стать самым жарким в истории

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Феномен Эль-Ниньо и пик солнечной активности могут сделать 2024 год самым жарким в истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

Явление Эль-Ниньо – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно началось в начале лета 2023 года.

"Если оно продлится полтора-два года, то завершится в середине 2025-го. Это значит, если 2024 год целиком попадает под Эль-Ниньо, то, может быть, он и будет самым теплым", – отметил климатолог.

По его словам, солнечная активность также может повлиять на температуру в мире. Кокорин рассказал, что пик 11-летнего цикла Солнца, вероятно, будет в текущем году. Его влияние в 3–4 раньше меньше, чем Эль-Ниньо, но оно есть, подчеркнул эксперт.

Однако в России Эль-Ниньо, продолжил он, приведет не к температурным рекордам, а к резким изменениям погоды.

"У нас температура вряд ли будет как-то заметна, в России все будет идти своим чередом – смены погоды будут более, так сказать, нервными, будет бросать из жары в холод и обратно, как было в прошлые годы", – заключил Кокорин.

Ранее он предупредил об опасных последствиях глобального потепления. Климатолог отметил, что несколько городов и стран, таких как Мальдивские острова, через 80 лет могут полностью оказаться под водой, если не принимать мер.

Также эксперт заявил, что из-за изменения климата может произойти засуха. Под ударом могут оказаться Арктика и южная территория европейской части России. В зоне риска также окажутся мегаполисы, которые будут нагреваться сильнее малых городов.

2023 год может оказаться самым жарким на Земле за всю историю наблюдений