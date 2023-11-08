Через 30 лет май станет таким же теплым, как июнь – климатолог

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Через 30 лет май может стать таким же теплым месяцем, как июнь. Об этом Москве 24 рассказал исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Ранее специалисты европейской службы по изменению климата Copernicus сообщили, что прошедший октябрь в мире стал рекордно теплым. Средняя температура поверхности достигла 15,3 градуса. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2019 году, он на 0,4 градуса ниже нового.

По словам Семенова, потепление вызвано постоянным ростом выбросов углекислого и прочих парниковых газов в атмосферу. Специалист отметил, что в ближайшие десятилетия тренд на повышение температуры на Земле сохранится. При этом значительные изменения в климате станут заметны не сразу.





Владимир Семенов исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Погода начнет серьезно отличаться от нынешней лет через 30. Сейчас мы замечаем, что июнь стал таким же теплым, как июль в начале 1990-х. Еще через 30 лет уже май станет похожим в температурном плане на июнь. Будет значительно теплее.

Семенов уточнил, что при самом негативном сценарии к концу века температура в России поднимется примерно на восемь градусов относительно прошлого столетия.

"Говорить, что наступит катастрофа, я бы не стал. Например, для России будут как отрицательные, так и положительные последствия потепления. Но нужно думать о том, что проблема эта всемирная, и даже если какой-то стране потепление выгодно, это не значит, что нужно ему способствовать", – подчеркнул эксперт.

Проблему пытаются решить на международном уровне. Страны, участвующие в Парижском соглашении, должны составить национальные планы по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов, чтобы в середине века выйти к "углеродной нейтральности". Семенов подчеркнул, что достичь этой цели будет крайне сложно.

"Но если следовать плану максимально точно, то к середине века можно добиться начала сокращения количества выбросов, и тогда к концу столетия тренд изменения температуры может перемениться на похолодание", – заключил специалист.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предупредил об опасных последствиях глобального потепления. По его словам, некоторые города и государства вроде Мальдивских островов уже через 80 лет могут уйти под воду, если не принимать никаких мер.

