Климатолог предупредил о возможном росте частоты катаклизмов на Земле

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Увеличение средней температуры на Земле может привести к росту числа катаклизмов. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Ранее сообщалось, что 3 июля, по данным Национального центра экологического прогнозирования США, стало на Земле самым жарким днем за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на планете поднялась выше 17 градусов Цельсия.

По словам Терешонка, эти данные в очередной раз подтверждают, что проблема глобального потепления действительно существует. "Значит, мы не ошибаемся, что идет глобальное потепление и оно в последние годы очень интенсивно наблюдается. Это очередной звонок для населения Земли, что надо что-то предпринимать", – подчеркнул климатолог.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Пока это потепление не опасно. Но оно будет увеличиваться, расти, и это уже опасно. В тропических и средних широтах возможны очень продолжительные, жаркие периоды сухой погоды, пожары, засуха и так далее или сильные осадки, ураганы. С ростом температур, естественно, частота катаклизмов может увеличиться.

Ранее сообщалось, что к 2100 году из-за глобального потепления температура на Земле может подняться примерно на 2,5 градуса. Такие данные следуют из доклада, представленного Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК). Отмечается, что усилий стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы удержать этот показатель в рамках 1,5 градуса к концу столетия.

