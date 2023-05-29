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06:50

Экология

Ученый рассказал о грядущей опасности для живущих у Черного моря

Фото: depositphotos/kharhan

Турецкий ученый, геолог Осман Бекташ заявил, что гибель Черного моря уже невозможно предотвратить. Об этом он сообщил в интервью bTV.

Специалист рассказал, что это связано с повышением температуры выше климатических норм, что влияет на структуру моря.

По словам ученого, Черное море состоит из трех слоев:

  • верхний слой, богатый кислородом, где живут рыбы и другие морские обитатели;
  • промежуточный слой, где температура составляет не выше 8 градусов;
  • дно, где преобладают ядовитые газы.

Бекташ сообщил, что промежуточный слой, который играет роль "кондиционера" над ядовитыми газами, начал истончаться из-за глобального потепления.

В связи с этим эксперт предрек, что в будущем нижний слой с ядовитыми газами смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет рядом с морем.

Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил, что столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов по сравнению с концом XIX века.

До этого в ООН предупредили, что в течение следующих пяти лет глобальные температуры достигнут рекордно высоких показателей. Это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо.

Ученые заявили, что Нью-Йорк продолжит уходить под воду из-за небоскребов

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