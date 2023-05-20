В самое пекло: из-за чего на планете ускорилось глобальное потепление

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала ежегодный климатический прогноз. По мнению ученых, по крайней мере один из следующих пяти лет станет самым жарким за всю историю наблюдений. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Если спросить любого встречного на улице о том, что сейчас происходит с климатом Земли, он обязательно расскажет о глобальном потеплении. Возможно, его собственное мнение будет отличаться от официальной точки зрения, но факт остается фактом: климат действительно меняется, и игнорировать это явление становится все сложнее.

На первый взгляд, ничего необычного в этом нет: за время существования нашей планеты средняя температура на ее поверхности менялась неоднократно и в довольно больших пределах. В истории Земли были и ледниковые периоды, и времена "межледниковья". Все мы знаем, что Антарктида когда-то была цветущим тропическим континентом, на котором резвились динозавры, а сегодня она скрыта многокилометровым ледяным щитом. Последняя из таких теплых эпох – голоцен – началась примерно 12 тысяч лет назад, и все это время площадь ледников сокращается, а температуры растут.

Одним словом, глобальные изменения климата вовсе не новость для планеты. Они всегда были и всегда будут, это данность, как смена дня и ночи. Почему же ученых так тревожит нынешнее положение дел?

Причины этому две. Первая из них заключается в том, что раньше потепления и похолодания не происходили с такой скоростью, как сегодня. Обычно изменение климатической нормы – процесс настолько постепенный, что к нему успевает адаптироваться большинство видов живых существ. Животные перераспределяют пищевые цепочки, меняют ареалы обитания, отращивают более густую шерсть и запасают под кожей больше жира. Конечно, смены климатических эпох вызывали и сокращение популяций, и даже исчезновение целых видов, но происходило это в основном за счет постепенного снижения рождаемости.

Нынешнее же потепление происходит так быстро, что главным фактором может стать увеличение смертности.



Вторая причина, вызывающее беспокойство, – это антропогенный фактор. Есть все причины полагать, что нынешнее потепление во многом вызвано деятельностью одного-единственного вида – человека. Мы выбрасываем в воздух столько парниковых газов, что Земля волей-неволей вынуждена нагреваться. Это чистая физика: если насыщенная углеродом атмосфера пропускает к нам солнечные лучи, но не выпускает наружу тепло, то рано или поздно под прозрачной углеродной шубой станет очень жарко.

Масла в огонь почти в прямом смысле подливает колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане. Речь идет о периодическом явлении, известном как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Первая из этих фаз нагревает атмосферу, а вторая охлаждает. Последние несколько лет Ла-Нинья сдерживала потепление, но с 2023 года наступает черед Эль-Ниньо. В сочетании с парниковым эффектом это даст быстрое и сильное потепление.

В декабре 2015 года 195 стран подписали Парижское соглашение, призванное ограничить повышение температуры до 1,5°C к концу XXI столетия. Однако сейчас Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщает, что в ближайшие пять пять лет мы точно перешагнем этот рубеж. К счастью, это не означает, что критический уровень будет превышен безвозвратно: среднее значение температуры будет колебаться. Но генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что "...мы будем все чаще и чаще преодолевать отметку 1,5°C на временной основе. Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды. Мы должны быть готовы".

Что ж, судя по всему, глобальную экосистему планеты Земля ждут серьезные перемены. Хочется верить, что человечество переживет этот период без больших последствий.

Хотя...